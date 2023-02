Iraanse drama No Bears van regisseur Jafar Panahi in Filmhuis Sneek

In parallelle liefdesverhalen krijgen twee stellen te maken met de sociale machtsstructuur waarin ze verkeren. Tegelijkertijd raakt regisseur Jafar Panahi ongewild betrokken bij een politieke rel in het dorp als hij wordt gevraagd een foto te delen van een koppel in een verboden relatie. Het drama escaleert en al snel wordt duidelijk hoe ogenschijnlijk onschuldige artistieke acties extreme gevolgen kunnen hebben.

Geconfronteerd met zoveel uitdagingen, reflecteert Panahi over het onvermogen zijn thuisland Iran te verlaten. Hoewel het zo eenvoudig lijkt te zijn als midden in de nacht, ergens op een verlaten heuvel, simpelweg over een onzichtbare grens te stappen. De Iraanse regisseur is vorig jaar voor de tweede keer opgepakt vanwege de beschuldiging dat hij een film tegen het Iraanse regime maakte, maar werd verleden week opnieuw op borgtocht vrijgelaten.