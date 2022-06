Inwoners van Súdwest-Fryslân gaan in gesprek met raadsleden

SUDWEST-FRYSLAN - Komende woensdag 29 juni gaan inwoners over verschillende onderwerpen met de gemeenteraads- en commissieleden in gesprek. Om 17.00 uur zijn de raadsleden uitgenodigd in IJlst voor 'Ynwenners oan it Wurd – op lokaasje'. Hier bespreken ze de parkeeroverlast die de bewoners van de Geeuwkade ervaren.

Om 19.00 uur spreken drie inwoners met de raads- en commissieleden in het Bestjoershûs in Sneek. Zij gaan het hebben over het afvalprobleem in de binnenstad van Sneek, de verkeersproblematiek in Offingawier en een autoluw centrum in Sneek.

Je bent van harte welkom om vanaf 19.00 uur hierbij aanwezig te zijn of volg de bijeenkomst live via de website.

Doe mee met Ynwenners oan it Wurd

Wil jij ook een onderwerp onder de aandacht brengen van de raads- en commissieleden? Meld je aan voor Ynwenners oan it Wurd. Tijdens Ynwenners oan it Wurd kun je met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda van de commissies en gemeenteraad staan. Ynwenners oan it Wurd kan ook op locatie plaatsvinden. Dan komen de raadsleden naar je toe om ter plekke het onderwerp met je te bespreken.

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl met je naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat jee wilt bespreken met de raadsleden.