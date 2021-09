Inwoners van Fryslân, Lit Jim Gean! Geef je op voor sport- en beweegactiviteiten tijdens ‘De Wike’

SNEEK- Door Corona zagen veel sportverenigingen een daling in het aantal leden en ook zijn we met zijn allen minder gaan sporten. Daarom organiseert Sport Fryslân van 17 t/m 26 september 2021 'De Wike’. Een week waarin het bruist van de sport- en beweegactiviteiten in Fryslân. Inwoners van Fryslân, Lit Jim Gean!

Sportverenigingen in Fryslân openen tijdens ‘De Wike’ hun deuren om inwoners kennis te laten maken met sport- en beweegaanbod. Van 17 t/m 26 september kunnen inwoners bij een sportvereniging in de buurt ontdekken welke sport bij ze past. Activiteiten zijn er voor alle leeftijden en er is van alles te beoefenen: van bootcamp in Harlingen tot aan rugby in Gorredijk. Of wat dacht je van badminton, bodyfit, dans, hardlopen, cheerleading, discohockey of aerobics? Er zit ongetwijfeld iets tussen.

Benieuwd wat er in jouw gemeente te doen is? Ga naar www.dewike.frl. Opgeven is gratis en heel gemakkelijk.

'No en Moarn’

'De Wike’ is een eenmalig initiatief en wordt gefinancierd vanuit het provinciale corona noodfonds 'No en Moarn'. De campagne is erop gericht om de Friese inwoners (weer meer) in beweging te brengen. Het unieke Friese verenigingsleven speelt hierin een centrale rol.