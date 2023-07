Inwoners Súdwest-Fryslân tevreden over ondersteuning gebiedsteam

SNEEK- Inwoners zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen van het gebiedsteam. Zij geven gemiddeld een 7,4 voor het contact dat ze hebben gehad met het gebiedsteam en een 7,7 voor de ondersteuning die ze hebben gekregen van zorgverleners. Dit blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd onder inwoners die in 2022 contact hebben gehad met het gebiedsteam.

“We willen dat iedereen in onze gemeente de ondersteuning krijgt die ze nodig heeft. Bij ons gebiedsteam kunnen inwoners terecht met vragen over bijvoorbeeld schulden, werk, inkomen, een uitkering of opvoeding van kinderen. We zijn tevreden met wat we tot nu toe hebben bereikt, maar er kunnen altijd zaken beter. Zo is ons doel om sneller contact op te nemen met mensen die ondersteuning nodig hebben, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook willen we dat inwoners goed weten waar ze naartoe kunnen voor de juiste ondersteuning”, zegt wethouder Marianne Poelman.

Positieve waardering van inwoners

De ervaringen van inwoners zijn over het algemeen positief. Driekwart van de inwoners is tevreden met de ondersteuning die ze krijgen van het gebiedsteam. Maar liefst 80% van de ondervraagden gaf aan dat er goed naar ze wordt geluisterd. Daarnaast vindt 84% van de ondervraagden dat ze de juiste ondersteuning hebben gekregen. En beoordeelde 83% de kwaliteit van de ondersteuning als goed.

Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2022 ondersteuning hebben gehad van het gebiedsteam of een zorgverlener.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek komen ook zaken naar voren die verbeterd kunnen worden. Inwoners geven aan dat er behoefte is aan duidelijke informatie over waar ze terecht kunnen voor de juiste ondersteuning. Ze vinden dat de informatie op de website beter kan en brieven duidelijker geschreven. Een ander punt is dat mensen sneller een reactie willen op de aanvraag en willen weten of ze daadwerkelijk ondersteuning krijgen. Inwoners willen op de hoogte worden gehouden van de voortgang en weten wanneer ze ondersteuning krijgen.

Wethouder Poelman waardeert het dat inwoners eerlijk aangeven wat beter kan, ook wanneer ze minder tevreden zijn. “Juist met deze informatie kunnen we de dienstverlening verbeteren. En krijgen we inzicht in hoe mensen de ondersteuning ervaren en of deze aansluit bij de wensen van inwoners. Daar doen we het uiteindelijk voor, mensen ondersteunen die het nodig hebben, persoonlijk en dichtbij.”

Respons

Er zijn in totaal 4.842 inwoners gevraagd mee te doen aan het onderzoek, waarvan 1.225 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dit betekent dat 25% heeft meegedaan. Daarnaast zijn er 45 telefonische interviews gehouden.