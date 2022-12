Inwoners Súdwest-Fryslân geholpen met juridisch advies door Sociaal Raadsvrouw

SNEEK- Een conflict met de woningbouwcorporatie, ingewikkelde juridische brieven van het UWV, vragen over scheiden of problemen met je werkgever over niet betaald loon. Veel mensen weten dan niet wat te doen en zitten met de handen in hun haar. Sinds twee jaar kunnen inwoners van Súdwest-Fryslân voor gratis juridisch advies terecht bij de Sociaal Raadsvrouw van Stichting Sociaal Collectief. Deze hulp is meer dan welkom voor veel mensen. Daarom gaat Súdwest-Fryslân hiermee door.

Gratis advies “Steeds meer mensen hebben problemen of schulden en komen er zelf niet meer uit. Dit zorgt voor stress thuis. Ze weten vaak niet waar ze recht op hebben en wat ze moeten doen. Dan is het mooi dat we hen gratis en vrij vlot kunnen helpen met juridisch advies en ondersteuning. Steeds meer inwoners van Súdwest-Fryslân weten mij te vinden”, zegt Marjo Huisman. Ze is Sociaal Raadsvrouw en werkt bij Stichting Sociaal Collectief.

Inwoners kunnen bij de Sociaal Raadsvrouw terecht voor vragen en juridisch advies. Dan gaat het om vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, scheiden, schulden, huisvesting en werk. Ook kan de Sociaal Raadsvrouw mensen helpen bij een klacht hebben over bijvoorbeeld een aankoop. Ze helpt door rechten en plichten te verduidelijken en verwijst door naar de juiste organisatie.

Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier juridische hulp krijgen. Hiermee worden vaak grotere problemen voorkomen. Marjo Huisman: “Ik wijs mensen op hun rechten en plichten, zodat ze weten wat ze kunnen doen. Het zijn voor veel mensen vaak ingewikkelde zaken die ze moeten regelen met bijvoorbeeld de gemeente of belastingdienst. Samen kijken we wat er mogelijk is. Dit lucht vaak al enorm op.”

Gemeentes zijn niet verplicht om sociaal raadslieden in te zetten. Súdwest-Fryslân startte in 2019 een pilot en heeft dit positief ervaren. De gebiedsteams worden ontlast en duurdere zorg in een later stadium wordt voorkomen. Daarom is besloten om in ieder geval tot 2026 te investeren in de inzet van een Sociaal Raadsvrouw.

Afspraak en contact D

De contactgegevens van de Sociaal Raadsvrouw zijn te vinden op de website van Sociaal Collectief: www.stichtingsociaalcollectief.nl/sociaal-raadsvrouw/. Ook is Marjo Huisman elke week aanwezig bij het inloopspreekuur van de Papierwinkel, op maandagmiddag van 13.00-16.00 uur aan de Gonggrijpstraat 50 in Sneek. Hier kunnen mensen zonder afspraak langskomen.