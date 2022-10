Inwoners Piaam blij met vernieuwde brug het ‘Heechhoutsje’

PIAAM - De inwoners van Piaam kunnen hun geliefde wandelroute richting vogelkijkhut ‘De Ral’en eendenkooi ‘Buismanskoai’ weer vrijuit maken. De karakteristieke wandelburg het ‘Heechhoutsje’ is onderdeel van de wandelroute en in oktober volledig vernieuwd. De hoogte van de brug is gelijk gebleven, maar de schuine brugdekken zijn verlengd. Hierdoor is de oploop minder steil en is de brug weer helemaal veilig en klaar voor gebruik!

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea opende de brug vandaag officieel samen met het echtpaar Geertje en Daan van der Velde die het langst in het dorp Piaam wonen. Met een gedicht van Daan van der Velde en een wandelexcursie naar vogelkijkhut De Ral was de viering compleet.

Het dorp Piaam ligt vlak achter de oude zeedijk tussen Makkum en Workum. Het terpdorp stamt al uit de 13de eeuw, toen de zee nog vrij spel had om de terp waarop het gebouwd is. Het dorp heeft een rijke cultuurhistorie met maar liefst drie Rijksmonumenten, waaronder een 13e-eeuws gotische kerk, een kop-hals-rompboerderij en boerderij Nynke’s Pleats. Naast het dorp ligt het monument de eendenkooi ‘Buismanskoai’ van It Fryske Gea.

Ook eens wandelen in dit gebied?

In het gebied zie je ontelbare aantallen vogels en geniet je van het uitzicht over het golvende water van het IJsselmeer. Naast de oude zeedijk liggen de stukjes Dyksfeart. Ze zijn klein maar fijn. De vaarten vervullen vooral een rol als ecologische verbindingszone. Watervogels zoals wilde eend, fuut en meerkoet broeden in het riet langs de waterkant. Terwijl de kleine karekiet vanuit het riet je luid toezingt. Kijk voor meer informatie over het gebied op de natuurpagina van it Fryke Gea: Buismanskoai Piaam en Dyksfearten.

Bron: www.itfryskegea.nl