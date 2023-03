Inwoners grijpen hun kans tijdens de Landelijke Compostdag

62 ton compost

In totaal is er bij de Milieustraten van Omrin bijna 62 ton compost opgehaald. Ondanks het wisselende weer was het lekker druk. Vooral op de Milieustraten Leeuwarden en Heereveen was de belangstelling groot. Daar kwamen naar schatting in totaal bijna 300 inwoners gratis compost halen.

Dit jaar een speciale editie

Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf werd de Landelijke Compostdag extra feestelijk aangekleed. Inwoners konden daar namelijk compostvaten kopen met hoge korting. De compostvaten waren in trek, op de Milieustraten Leeuwarden, Stiens, Grou, Heereenveen, Gorredijk en Oosterwolde werden maar liefst 63 compostvaten verkocht.

Over de Landelijke Compostdag

De Landelijke Compostdag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven om mensen te helpen bij het recyclen van groenafval en het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Door groenafval te recyclen, helpen inwoners niet alleen het milieu te beschermen, maar kunnen ze ook hun eigen tuinen verbeteren met gezonde, voedzame compost.

Waarom deze actie?

We scheiden ons afval al heel goed. Toch blijkt dat etensresten, groente-, fruit-, en tuinafval nog te vaak in de grijze Sortibak belanden. Dat is zonde, want met dit gft-afval kan uitstekend compost worden gemaakt. Compost is als een superfood voor de tuin. Met deze actie stimuleert Omrin inwoners mee te werken aan een duurzame wereld.