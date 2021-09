Introductiecursus Taijiwuxigong voor meer energie, betere houding en minder stress

SNEEK - Moe? Stress? Geen puf? Of heb jij wel eens het gevoel dat je meer energie zou willen? Evenwichtiger en meer in balans wilt zijn? Je lichaamshouding wilt verbeteren of mentale structuren die je belemmeren in je functioneren wilt doorbreken?

Doe mee aan de introductiecursus Taijiwuxigong van The Inner Way. Taijiwuxigong is een eenvoudig maar diepgaand systeem voor zelfgenezing ontwikkeld door de Chinese arts Dr. Shen Hongxun, waarvan iedereen al na korte tijd de weldaad kan ervaren. Door de beoefening van Taijiwuxigong kun je gezond en jong blijven, kun je je mentale, sportieve en artistieke prestaties verbeteren en van klachten genezen. Ook vermindert het stress, brengt het u tot rust en laat het u oog in oog staan met confrontaties met uzelf welke schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het doel van Taijiwuxigong is zelfgenezing en zelfregulering van lichaam en geest.

Je bent van harte uitgenodigd voor een vrijblijvende proefles in de week van 28 september. Voor meer informatie kijk op: www.theinnerway.or.