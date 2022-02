Introductiecursus Taijiwuxigong op 10 mei 2022

SNEEK- Taijiwuxigong is een eenvoudig maar diepgaand systeem voor zelfgenezing ontwikkeld door de Chinese arts Dr. Shen Hongxun, waarvan iedereen al na korte tijd de weldaad kan ervaren. Door de beoefening van Taijiwuxigong kun je gezond en jong blijven, kun je je mentale, sportieve en artistieke prestaties verbeteren en van klachten genezen. Ook vermindert het stress, brengt het u tot rust en laat het u oog in oog staan met confrontaties met uzelf welke schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het doel van Taijiwuxigong is zelfgenezing en zelfregulering van lichaam en geest.

De oefeningen (daoyins red.) hebben tot doel de spieren - maar ook de geest - op een alerte manier te ontspannen en de ligamenten te strekken. Hierdoor worden gewrichten verlengd of ‘geopend’. Dit bevordert de doorvoer van lichaamsvloeistoffen en neurologische signalen met als gevolg dat het gewricht soepeler wordt en de weefsels eromheen worden gezonder. De kracht van de oefeningen zit dan ook in de herhaling en het op de juiste wijze geleiden van de reacties die tijdens het oefenen ontstaan.

Vrijblijvend kennismaken

In de 1e week kunt u vrijblijvend komen kennismaken! Dit is ook de eerste week van de tien lessen durende cursus. Gedurende de aangegeven lesweken kunt u dan ook 10 lessen volgen. U bent vrij om een voor u geschikt moment in de week te vinden. Dit kan iedere week op hetzelfde moment zijn, of de ene week op een ander moment dan de andere week. Kijk dus goed naar de onderstaande data, noteer het direct in jouw agenda en plan voor jezelf alvast jouw 10 lessen in. Let op: plan de lessen zo in dat je er 10 kunt volgen binnen de aangegeven data!

Praktische informatie

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur: 10, 17, 24, 31 mei + 7, 14, 21, 28 juni

Donderdag 11.00 - 12.00 uur: 12, 19, 26 mei + 2, 9, 16, 23, 30 juni

Vrijdag 10.00 - 11.00 uur: 13, 20, 27 mei + 3, 10, 17, 24 juni + 1 juli

Lange Veemarktstraat 3, 8601 ET Sneek

Kosten

€ 165,-

Inschrijven

Aanmelden kan tot 14 mei 2022 en kan hier: Introductiecursus Taijiwuxigong