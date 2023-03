Interview met auteur Hylke Speerstra trekt volle boekwinkel Van der Velde Sneek

SNEEK- Ondanks de winterse omstandigheden trok het interview dat Henk van der Veer gisteravond met de Friese successchrijver Hylke Speerstra had een volle boekwinkel Van der Velde in Sneek.

De schrijver werd geïnterviewd over zijn laatste boek ‘Testament van de ziel’. In ‘Testament van de ziel’, beleven twee jongens een moeilijke jeugd, de één in Friesland, de ander te midden van Oekraïense landverhuizers op de Canadese prairie. Na een heel leven ontmoeten ze elkaar en hebben aan een paar woorden genoeg om elkaars Friese wortels te herkennen. Op hun oude dag worden ze vrienden voor het leven. Samen schrijven ze hun levensverhaal en het toeval voegt er nog een prachtig hoofdstuk aan toe. Speerstra vertaalde het in 2021 verschenen ‘Testament fan de siel’ onlangs zelf naar het Nederlands.

Essay oer Indië

De 86-jarige maar zeer vitale Speerstra liet onlangs weten dat ‘Testament van de Ziel’ zijn laatste boek is. Gisteravond ontlokte Van der Veer op de valreep van het interview de schrijver uit Heerenveen toch nog een opvallende uitspraak: “Miskyn kom ik noch wol mei in grut essay oer Indië. Ik ha it al skreaun mar it is noch net publisearre.”