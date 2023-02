Interview en lezing met Hylke Speerstra over zijn nieuwste boek 'Het testament van de ziel' bij Boekhandel Van der Velde

SNEEK - Aan de vooravond van de Boekenweek, op vrijdag 10 maart, ontvangen wij Hylke Speerstra bij Van der Velde Boeken. Frieslands bekendste schrijver wordt geïnterviewd door Henk van der Veer over zijn nieuwste boek Het testament van de ziel.

Tot 1996 was Speerstra hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Daarna besteedde hij zijn tijd aan het schrijven van boeken. In de loop der jaren ontstond er een prachtig oeuvre over de geschiedenis van de Friese boeren en schippers, waaronder Het Wrede paradijs, De Oerpolder, Op klompen door de dessa en De stem van het water

In Testament van de ziel beleven twee jongens een moeilijke jeugd, de één in Friesland, de ander te midden van Oekraïense landverhuizers op de Canadese prairie. Na een heel leven ontmoeten ze elkaar en hebben aan een paar woorden genoeg om elkaars Friese wortels te herkennen. Op hun oude dag worden ze vrienden voor het leven. Samen schrijven ze hun levensverhaal en het toeval voegt er nog een prachtig hoofdstuk aan toe. Speerstra vertaalde het in 2021 verschenen Testament fan de siel onlangs zelf naar het Nederlands.

Wie: Hylke Speerstra en Henk van der Veer

Wanneer: vrijdag 10 maart, 20.00 uur

Waar: Van der Velde Boeken, Kruizebroederstraat 39, Sneek

Entree € 5,00 - reserveren gewenst