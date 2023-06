Internationale Yogadag bij Us Hof

SNEEK- Deze week is het Internationale Yogadag, 21 juni. Op deze dag is het de viering van de langste dag, ookwel genoemd de Zonnewende. In samenwerking met pluktuin Us hof heb ik een avond georganiseerd waar mensen eventueel kunnen deelnemen aan een Yogales, en/of ook kunnen genieten van Live muziek van friese zangeres Dina Popma. Er is een hapje en een drankje (potluck) en ook een brandend vuur waar mensen plaats kunnen nemen. Kortom, een fantastische avond die voor onze gemeente heel leuk kan zijn!

Us Hof

"In de inmiddels opbloeiende tuinen van zelfoogst tuinderij Us Hof ontstaat op 21 juni een samenspel van verschillende elementen. De zelfoogsttuin in Sijbrandaburen zal worden gevuld met klank, yoga en vuur. Om half acht start op deze internationale Yogadag èn zonnewende een gratis Yogales onder leiding van Jolinde van Pilates en Yogastudio Joli Vie. Een Yoga ervaring in de buitenlucht om jouw verbinding met dit bijzondere moment in de natuur te verdiepen, het is de viering van het Licht, een bijzonder moment in de Yogatraditie. Na de Yogales neemt niemand minder dan Friese zangeres Dina je mee in een werelds Savasana (de eindontspanning van Yoga) Ligconcert. Alleen deelnemen aan de Yogales, of aan het ligconcert, is ook mogelijk. Eigen matje of deken meenemen is fijn. Tussen de bloemen en groenten draagt Dina haar warme en kalme stem je tijdens een reis van verbinding met jezelf, elkaar en het Friese landschap. Je kunt plaats nemen bij het vuur, deel uit maken van bijzondere ontmoetingen, door de tuinen lopen en jezelf laten inspireren, en vergeet zelfs even de tijd ten midde van het jaar. De zonnewende viering is een moment waar we werkelijk onze connectie met de natuur vieren. Tot in de late uurtjes kun je genieten van wereldmuziek want ook na het ligconcert zal klank aanwezig zijn. "

Vrij toegankelijk

Het ligconcert is voor iedereen vrij toegankelijk, je bent vanaf 21.00 uur welkom om in de tuin te gaan liggen en je te laten mee voeren door Dina haar live muziek. Als je graag mee doet met de Yogales om 19.30 uur dan mag je een eigen Yogamat meenemen. De kosten van het openbaar ligconcert en de Yogales zijn op donatiebasis. De avond staat in het teken van verbinding, met de natuur, jezelf, en anderen. Voor meer informatie, neem een kijkje op Agenda - Zelfoogsttuin Ús Hôf (ushof.nl) .