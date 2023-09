Internationale wielrenwedstrijd BetCity Elfstedenrace live te zien bij Omrop Fryslân

FRYSLAN - Na een succesvolle eerste editie, is Fryslân op woensdag 4 oktober opnieuw het ‘epicentrum’ in de tweede editie van het wielrenevenement BetCity Elfstedenrace. De internationale wedstrijd is live te volgen bij Omrop Fryslân.

Bij de BetCity Elfstedenrace zullen de fietsers de Elfstedentocht fietsen, met de start en finish in Leeuwarden. De Elfstedenrace is de eerste zelfstandige wedstrijd voor mannen op de internationale kalender in Fryslân sinds 2021. Onder andere sprinters als Dylan Groenewegen, Olav Kooij en Gerben Thijssen strijden tegen elkaar op de Friese wegen. De wielrenners zullen er fel op zijn om tijdig in het seizoen een overwinning binnen te halen, om daarna met alle vertrouwen naar de klassiekers van het voorjaar te gaan.

De start van de wedstrijd is om 11.00 uur bij het WTC Expo aan de Heliconweg in Leeuwarden. De fietsers verwachten vanaf 15.35 uur te finishen aan de Balthasar Bekkelwei in Leeuwarden. Live-uitzending Alle wielrenfans kunnen de wedstrijd live aanschouwen in Fryslân. Maar ook degene die thuisblijft hoeft niks te missen, Omrop Fryslân zendt de hele middag de wedstrijd live uit op televisie, vanaf 13.30 uur. Het commentaar komt van sportverslaggever Roelof de Vries en sportjournalist Thomas Sijtsma. Verslaggever Andor Faber staat op de finish in Leeuwarden om daar de eerste fietsers te onthalen.

Woensdag 4 oktober vanaf 13.30 uur live te volgen bij Omrop Fryslân op televisie. Meer informatie over de BetCity Elfstedenrace is hier te vinden.