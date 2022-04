Interlandvoetbal in Hommerts

HOMMERTS- Er is niet alleen een fraaie kalender ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van voetbalvereniging HJSC verschenen, er staat ook nog een uitgebreid jubileumprogramma op stapel in de tweelingdorpen Jutryp-Hommerts. Zo is er op woensdag 20 april een bijzondere interland tussen HJSC1 en het Nederlands Doventeam. Opbrengst gaat naar het Doventeam.

Programma

Dinsdag 12 april 2022

19:00 uur: Spectaculaire opening en presentatie 1e affiche Wall of Fame.

19:30 uur: Zeskamp voetbalspelen voor oudere HJSC jeugd.

20:30 uur: Receptie in dorpshuis Oan it Far.

Woensdag 20 april 2022

20:00 uur: Interland HJSC 1 – Nederlands Doventeam op hoofdveld HJSC. Voorprogramma met volksliederen vanaf 19.45 uur. Toegang: 5 euro per persoon, inclusief programmaboekje en lotnummer. (Jeugd tot 15 jaar is gratis)

MOOIE PRIJZEN! HOOFDPRIJS: 2 KAARTJES VOOR HEERENVEEN-CAMBUUR op 1 mei

Zaterdag 23 april 2022

Vanaf 12:00 uur: Ontvangst en hele middag programma reünisten.

Er worden thuiswedstrijden van HJSC VR 1 team(12:30 uur tegen Waterpoort Boys VR 1) en HJSC 1(15:00 uur tegen Creil-Bant 1) gespeeld).

Woensdag 11 mei 2022

17:00-19:00 uur: Oranje-international Sherida Spitse verzorgt voetbalclinic voor OHH JO13, 14, 15 en HJSC VR1. Toeschouwers zijn welkom.

Zondag 15 mei 2022

FIFA toernooi in dorpshuis. Individueel opgeven kan via de lijst in het dorpshuis

HJSC-dagen: 10 en 11 juni 2022. Feesttent aanwezig.

Vrijdag 10 juni 2022: Vanaf 19:00 uur: 45+ 7/7 toernooi en uitdagend balspel.

Zaterdag 11 juni 2022: Vanaf 9:00 uur: OHH voetbalmorgen; mixtoernooi en gezellige feestavond met optreden Sipke de Boer. Ook is er een bijzondere veiling met prachtige producten en dienten.

Zaterdag 2 juli 2022

In samenwerking met de Feestcommissie wordt de slotdag van het HJSC 75 jaar jubileum tijdens de dorpsfeesten met uitdagende activiteiten gevierd.

Wij hopen dat we samen een onvergetelijk jubileum mogen vieren.

Tot ziens bij de HJSC jubileumactiviteiten!