Installatie nieuwe gemeenteraad

Voorzitter van de raad burgemeester Jannewietske de Vries merkte op dat “riedswurk dien wurdt mei de holle én mei it hert”. Ze wenste de raadsleden “in hiel soad wiisheid en sukses ta. Mei moaie ynhâldlike en ek skerpe debatten.” Ze voegde er aan toe: “Ik winskje jo in perioade fan konstruktyf oparbeidzjen ta om de goede dingen te dwaan. Fersûp net yn ‘e prosessen, hâld altyd de ynwenners yn gedachten by alle besluten dy’t foarbykomme.”

De 37 zetels zijn verdeeld over 16 vrouwen (43,2%) en 21 mannen (56,8%) die 11 politieke partijen vertegenwoordigen. Veertien van hen zijn nieuw in de raad. Het jongste raadslid is 22 jaar, het oudste 74 jaar. De gemiddelde leeftijd is 48,5 jaar. Hier vind je een overzicht van alle raadsleden en hoe je ze kunt bereiken.

Informateur Hetty Janssen voert vanaf donderdag 31 maart gesprekken met vertegenwoordigers van alle 11 partijen.