Inspirerende stadswandelingen in Zuidwest Friesland

Deze eerste stadswandeling werd vandaag, dinsdag 15 maart, overhandigd aan Pascal Arts, directeur-bestuurder van het Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward. Die plek vormt het startpunt van de eerste Elfstedenstad-wandeling.

Na Bolsward krijgen ook de andere Elfsteden in Waterland van Friesland een eigen stadswandeling. In april komt die van Stavoren uit. Later volgen de stadswandelingen voor Hindeloopen, Sloten, Workum, Sneek en IJlst.

Stadswandeling Bolsward is ook online te bestellen