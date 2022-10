Inspirerende stadswandeling zet historisch Sneek extra in de schijnwerpers

Voor de uitreiking van de stadswandeling was als locatie gekozen voor het Fries Scheepvaart Museum. Dit is één van de hoogtepunten van de wandelroute. Volgens Simonia de Boer, projectmanager bij VVV Waterland van Friesland, is de stadswandeling Sneek bedoeld als een mooie aanvulling op de promotie van de Elfstedenstad. “Er is in deze historische Elfstedenstad zoveel moois te ontdekken. Onze stadswandeling maakt het toeristen en inwoners makkelijker om de parels te ontdekken.”

Waardevolle promotie voor Sneek

Jetske Wouda van Sneek Promotion is blij met deze extra aandacht voor Sneek. “Als stichting houden we ons bezig met het promoten van onze stad. We doen dat in de breedste zin van het woord. Met allerlei activiteiten trekken we meer bezoekers naar onze prachtige stad. Deze stadswandeling is hierop een zeer waardevolle aanvulling. Historische feiten en verhalen brengen Sneek nog meer tot leven. De stadswandeling zet onze stad extra in de schijnwerpers. Dat verdient Snits!”

Belevenis vol interessante weetjes

De stadwandeling door Waterstad Sneek is 2,5 kilometer. Het start- en eindpunt is het Fries Scheepvaart Museum. Wandelaars kunnen daarmee de stadswandeling eenvoudig combineren met een bezoek aan het museum dat alles vertelt over hoe belangrijk de scheepvaart was voor Sneek en Fryslân. De stadswandeling voert verder langs prachtige Rijksmonumenten. In een van de panden is al sinds de negentiende eeuw Weduwe Joustra gevestigd. Verder zijn onder meer fontein Fortuna, de beroemde Waterpoort en de Martinikerk in de route opgenomen. De leuke en interessante weetjes die de stadswandeling prijsgeeft, maken de route tot een echte belevenis, ook voor mensen die Sneek al goed denken te kennen.

Voor drie euro te koop

De stadswandeling door Sneek is voor drie euro verkrijgbaar via de webshop van VVV Waterland van Friesland. De prijs bedraagt drie euro. Ook is de wandeling verkrijgbaar bij de VVV locatie in het Fries Scheepvaart Museum. Ondernemers die de route graag willen verkopen aan toeristen en inwoners, kunnen de stadwandeling bestellen via zakelijk.waterlandvanfriesland.nl.

Verwacht: nog twee stadswandelingen

Eerder kregen Bolsward, Stavoren, Hindeloopen en Sloten al een eigen stadswandeling van VVV Waterland van Friesland. Sneek is de vijfde Elfstedenstad. Er staan nog twee stadswandelingen in de planning: IJlst en Workum. Voor elke Elfstedenstad zoekt VVV Waterland van Friesland naar de mooiste feiten en verhalen. Hiervoor worden diverse bronnen gebruikt. Wandelaars die aanvullingen hebben op de stadswandelingen, kunnen deze doorgeven via info@waterlandvanfriesland.nl.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 875 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.