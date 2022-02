Inspiratiesessies De Cultuurtuin in maart van start, cultuurprofessionals kunnen zich nog aanmelden

SNEEK- Cultuurprofessionals uit de gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen kunnen zich nog aanmelden voor de inspiratiesessies van De Cultuurtuin in maart en april. Het programma, een initiatief van Akte2, biedt hen de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van educatie en participatie. Er staan acht workshops en masterclasses op het programma, waaronder 'Motivatie in de klas', 'Talentgedreven werken' en 'Filosoferen en maken'. De eerste is op maandag 1 maart: 'Inspiratiesessie Puberbrein'. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De Cultuurtuin is ontwikkeld naar aanleiding van de huidige COVID-19-crisis, waarin de cultuursector het zwaar te verduren heeft gehad. De Cultuurtuin is toegankelijk voor een breed scala aan cultuur-professionals; van muzikanten en dansers tot beeldend kunstenaars, docenten en welzijnswerkers; in vaste dienst, freelance of zzp'er.

De workshops en masterclasses beslaan vier thema's: digitale en fysieke lesprogramma's, interdisciplinair werken, kwetsbare doelgroepen en eenzaamheid. De sessies worden gegeven door deskundigen uit het netwerk van Akte2.

Coachingstraject Naast het volgen van losse inspiratiesessies is het mogelijk om een coachingstraject te volgen. Deelnemers hieraan doen mee aan alle masterclasses en workshops die bij een van de vier thema's horen. Daarna gaan ze met een coach een eigen innovatief project ontwikkelen. Zijn of haar project wordt door Akte2 uitgezet binnen de beoogde doelgroep, bijvoorbeeld op basisscholen of in de wijk. De deelnemer gaat het project zelf uitvoeren. Hierdoor ontstaan nieuwe opdrachten en kansen voor deze cultuurprofessional. Deelnemers ontvangen een vergoeding. Per thema is plek voor maximaal vier deelnemers.

Inspiratiesessies

• Dinsdag 1 maart (11.00-12.00 uur): Inspiratiesessie Puberbrein, met Youngworks (online)

• Zaterdag 5 en zondag 6 maart (10.00-16.00 uur): Filosoferen & maken, met Muriël Besemer (Loft, Boksum)

• Woensdag 9 maart (10.00-12.00 uur): Talentgedreven werken, met Froukje Geerts (Theater Sneek)

• Zaterdag 12 maart (10.00-16.00 uur): Soundscapes in de natuur, met Eef van Breen (De Lawei, Drachten)

• Zaterdag 19 maart (10.00-16.00 uur): Visual Thinking Strategy, met Jobbe Holtes (Earnewâld)

• Donderdag 24 maart (10.30-12.00 uur): Motivatie in de klas, met Youngworks (online)

• Zaterdag 2 april (10.00-16.00 uur): Media art, tijdens het Media Art Festival (Leeuwarden)

• Zaterdag 2 april (10.00-16.00 uur): Spoken word, met Hugo de Haas van Dorsser en Marrit Bausch (Westerkerk, Leeuwarden)

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan via akte2.nl/cultuurtuin, waar ook meer informatie is te vinden. Vragen kunnen worden gesteld aan Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2 (a.vdreijden@akte2.nl, 06-27058155) en Kirsten Dijk, coördinator cultuur & participatie (k.dijk@akte2.nl, 06-18160065).

De Cultuurtuin is mede mogelijk dankzij subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers).

Kirsten Dijk (coördinator): “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Akte2 creëert met De Cultuurtuin een platform voor de ontwikkeling van cultureel aanbod voor cultuurprofessionals. Met elkaar gaan we aan de slag en creëren we nieuw aanbod dat past in een nieuwe tijd. De Cultuurtuin is dé plek om kennis te zaaien, ideeën te laten groeien en activiteiten te oogsten. Digitaal en fysiek gaan we werken aan nieuwe manieren om cultuur dichterbij te brengen; in het klaslokaal, op het schoolplein, in de wijk, op het podium, in het volkstuincomplex of op het digibord.”

Akte2 Cultuurbureau Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. Akte2 is het cultuurbureau van CKS (gemeente Súdwest-Fryslân) en Seewyn Kunsteducatie (gemeente Harlingen).