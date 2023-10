Inspiratiebijeenkomst positieve gezondheid in Theater Sneek

SNEEK- Op 15 november organiseert ROS Friesland een gratis inspiratiebijeenkomst over positieve gezondheid in Theater Sneek. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in, of betrokken is bij, de beweging van zorg naar gezondheid in Friesland die concrete handvatten wil krijgen voor het toepassen van positieve gezondheid in de praktijk.

Wil je handvatten krijgen over het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk, over het voeren van het andere gesprek en hoe je anderen stimuleert om een gedragsverandering vol te houden? Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens de inspiratiebijeenkomst van 15 november. Deelname aan het symposium is gratis!

Voor wie: iedereen die werkzaam is in of betrokken is bij, de beweging van zorg naar gezondheid in Friesland. En iedereen die handvatten wil krijgen over het toepassen van positieve gezondheid in de praktijk, over het voeren van het andere gesprek en hoe je anderen stimuleert om een gedragsverandering vol te houden.

Programma

15.00 uur: inloop

15.30 uur: opening inspiratiebijeenkomst

Door Sandra Scherstra (directeur-bestuurder van ROS Friesland).

Je lijf is de perfecte thermometer

Juriaan Galavazi, bekend als Dokter Juriaan is arts, coach en auteur van o.a. ‘Van klacht naar kans’. Volgens hem zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als huisarts heeft hij veelvuldig in zijn praktijk gezien hoe stress en een hoofd vol gedachten uiteindelijk ziekmakend kunnen zijn. Dokter Juriaan neemt je mee in een holistische visie op gezondheid en geeft je daarbij handvatten om het gesprek hierover te kunnen voeren én hoe je de ander in beweging kan brengen.

Panelgesprek

ROS Friesland gaat met zorgprofessionals uit Friesland: Barbara Lengkeek (Wijkverpleegkundige en projectleider Positieve Gezondheid bij KwadrantGroep), Daniel Schmidt (Vitaloog, docent LO aan O.S.G. Singelland en hoofdtrainer bij L.A.C. Frisia 1883 in Leeuwarden) en Klaske Lyklema (Verloskundige en eigenaar van Verloskundigenpraktijk Wolkom) in gesprek over lokale voorbeelden van positieve gezondheid uit het veld.

Stimulans om gezond gedrag vol te laten houden

Arie Boomsma, presentator, sportschooleigenaar en auteur van ‘Beweeg!’, ‘Fit’ en ‘Volhard’ neemt je op zijn kenmerkende wijze mee in de vraag: hoe stimuleer je mensen om gezond gedrag vol te laten houden in een druk leven? En dan ook nog met plezier. Arie geeft je daar tal van handige tips voor.

17.45 uur Netwerkborrel

Onder het genot van een hapje en een drankje kun je mensen binnen en buiten je werkgebied ontmoeten en ervaringen uitwisselen over positieve gezondheid.

Kortom, het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden.

Meer weten?

Meer info: https://www.rosfriesland.nl/agenda/inspiratiebijeenkomst-positieve-gezondheid/