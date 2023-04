Inspiratiebijeenkomst leesgroepen in Bibliotheek Sneek

SNEEK- Ben je een van die duizenden lezers in Nederland die deelneemt aan een leesgroep? Hou jij ervan om te praten over boeken en boeken te ontdekken die je zelf misschien niet had uitgekozen? Bibliotheken Mar en Fean heeft op maandag 17 april om 14:30 uur een inspiratiebijeenkomst voor leesgroepen.