Inspectie veiligheid brug Spannenburg levert geen grote gebreken op

,,Er zijn gelukkig geen ernstige gebreken aangetroffen. Vanwege het geringe verkeersaanbod was er nauwelijks sprake van vertraging tijdens de inspectie'', aldus RWS. Zowel aan de onderkant van de brug als op het brugdek werd gekeken wat de staat van de overgang is. Tijdens de controle zijn alleen een paar bouten en moeren goed vastgedraaid.

Al in 2018 werd geconstateerd dat de Spannenburger brug in niet al te beste staat meer verkeert. Toen al bleek verval van het asfalt en de betonconstructie. Aangezien er zo'n vier jaar geleden alleen maar lapmiddelen als planken en doeken onder het brugdek zijn aangebracht en er sindsdien weinig tot niets is gedaan bestaan die problemen nog steeds. Rijkswaterstaat laat weten dat het aanpakken ervan gedaan kan worden als het weer beter is.

De brug over het Prinses Margrietkanaal wordt sinds de afsluiting van de A7 bij Uitwellingerga, door problemen met de Prinses Margriettunnel, door veel meer auto's en vrachtwagens gebruikt. De route wordt door het verkeer als omleiding van en naar snelweg A7 gebruikt.