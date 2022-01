Inschrijving voor derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht open

De inschrijving voor de derde editie is dit weekend van start gegaan. In het tweede jaar was er al een verdubbeling van het aantal deelnemers naar 150. Nu hoopt de organisatie op nog meer deelnemers. "Er hebben zich al 30 deelnemers ingeschreven," zegt organisator Sandy Krijnen. Ze heeft zelf MS en is rolstoelafhankelijk.

"Er is een enorme behoefte aan de tocht. De jongste deelnemer van vorig jaar, Lévi, heeft zich ook weer aangemeld. Het ontroerende is dat iedereen het op zijn eigen manier en met een eigen doel doet. Wat me ook zo ontroerde, was een vrouw die in Sloten 10 meter kwam lopen. Ze had een halfjaar lang met haar therapeut geoefend. Ze was zó trots."

Oproep

Hoe meer deelnemers meedoen, hoe groter de logistieke organisatie wordt. "Er moeten onder andere rolstoeltoegankelijk sanitair en vervoer komen." Dat komt goed, ze vindt dat iedereen mag meedoen en doet een oproep: "Doe mee, stel je zelf een doel."

De tocht is verdeeld in vijf etappes en elke dag is er een finishplek. De start is in Leeuwarden. De deelnemers kiezen zelf hoe ze willen meedoen: wandelend, op de fiets, tandem, rolstoel, handbike, scootmobiel of een ander hulpmiddel.

De Onbeperkte Elfstedentocht is dit jaar van 14 tot en met 18 september. Deelnemers kunnen zich opgeven op de website.