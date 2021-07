“Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de inschrijving van de eerste Sneeker Zeil Olympiade is geopend. Uiteraard is het jammer dat we geen Sneekweek oude stijl kunnen organiseren. Medio mei moesten wij een beslissing nemen over de Sneekweek. Met de op dat moment geldende vooruitzichten en beperkingen konden wij niet anders dan de Sneekweek af te lasten en een alternatief bedenken. Dit is de Sneeker Zeil Olympiade geworden.”

Sportieve karakter voorop

“Bij dit evenement staat het sportieve karakter voorop. Het sociale aspect zal, in tegenstelling tot de Sneekweek oude stijl, een minder prominente rol vervullen. We hebben de inschrijving voor leden gratis gemaakt als blijk van waardering. Bedankt dat jullie ons in barre tijden zijn blijven steunen. Voor de niet-leden hanteren wij voor dit evenement een gereduceerd tarief. Omdat Corona nog steeds niet verdwenen is, hanteren wij een Corona protocol. Dit protocol zal kort voorafgaand aan het evenement worden gepubliceerd, zodat het actueel en functioneel is. We hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen op het water”, aldus de KWS.