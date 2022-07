Inschrijving Sneekweek Rubberbootrace gestart

SNEEK - Afgelopen zondag is de inschrijving gestart voor de Sneekweek Rubberbootrace op maandag 8 augustus. Aan het aantal deelnemers van deze unieke race door de Sneker grachten is een maximum verbonden, wacht dus niet te lang met aanmelden.

Al peddelend gaan de deelnemers in een rubberboot strijden voor leuke Sneekweekprijzen en natuurlijk voor de eer.

De route van de Rubberbootrace staat gepland met start bij het Theater Sneek en verloopt dan via Westersingel, Kolk Waterpoort onder de brug door naar het Grootzand (hier moet even een stuk geklúnd worden). Via het Grootzand zal de finish zijn bij het einde Grootzand/brug Schaapmarktplein. Hierna zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Na de prijsuitreiking kan nog een uurtje nagedobberd worden onder het genot van een drankje en chillmuziek van een DJ op het water van het Grootzand.

Inschrijven kan via www.sneek.nl en niet onbelangrijk: Deelname is gratis. De start is om 15.00 uur.