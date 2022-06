Inschrijving Mar-athon Sneek sluit op maandag 13 juni

- 10,5 – 21,1 of 42,2 km hardlopen of wandelen rondom het Sneekermeer -

SNEEK - Op de langste zaterdag van het jaar, op 25 juni, is het schitterende Sneekermeer het decor voor de Mar-athon Sneek. Met drie hardloop- en wandelroutes door de waterrijke omgeving van Súdwest-Fryslân wordt tijdens dit evenement de zomer letterlijk in beweging gezet. Naar verwachting staan er aan de start van de 6e editie 5.000 deelnemers. Inschrijven voor de Kwart Mar-athon (10,5 km), Halve Mar-athon (21,1 km) of Hele Mar-athon (42,2 km) is nog mogelijk t/m maandag 13 juni. Anders ten opzichte van eerdere edities, vindt er op de dag zelf géén na-inschrijving plaats.

Drie afstanden

Een hele marathon hardlopen of wandelen rondom het schitterde Sneekermeer is een te gekke uitdaging en de start vanaf de 400 jaar oude Watertoren in Sneek is uniek, maar mogelijk is deze afstand voor sommigen (nog) te ver. Je kunt daarom ook kiezen voor de halve of kwart marathon. Deze kortere afstanden hebben een point-to-point opzet. Dit houdt in dat je vanuit Sneek met een pendelbus naar een eigen startlocatie wordt gebracht. Op deze manier krijg je toch zoveel mogelijk van de mooie natuur rondom het Sneekermeer te zien.

De opzet zorgt er ook voor dat alle deelnemers als één lang lint naar de finish op het Martiniplein lopen. Voorop de wandelaars, die vanaf 8.00 uur in de ochtend als eerste van start gaan. Gevolgd door de hardlopers, die in de avond vanaf 19.00 uur beginnen aan hun onderdeel. De pendelbus naar de start zit bij het inschrijfgeld inbegrepen en voor hardlopers wordt de kledingtas vanaf de pendelbus-opstapplaats naar de finish gebracht.

Midzomerfestival

Na de finish ontmoeten alle hardlopers en wandelaars elkaar op het Martiniplein. Hier vindt het gezellige Midzomerfestival plaats. Een plek waar je met jouw medaille om de nek en een drankje in de hand samen met familie en vrienden kan nagenieten van het evenement. De gehele middag en avond zorgen live optredens voor een swingende cooling down. Op het podium staan onder andere zangeres Dilana Smith en de band Syb en de Ploeg. Iedereen is welkom: van deelnemers en supporters tot bewoners.

Inschrijving sluit 13 juni

Inschrijven voor de Mar-athon Sneek is mogelijk via www.marathonsneek.nl. Bij inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage doen aan het officiële goede doel: het Kind & Ontbijt project van het Rode Kruis Fryslân.

Kom helpen als vrijwilliger

Vind je het leuk om een evenement een keer van een andere kant te beleven, of wil je een vriend, vriendin of kennis aanmoedigen tijdens de Mar-athon Sneek en gelijk een steentje bij dragen aan de organisatie? Kom ons dan helpen! Voor diverse taken zoekt Sportorganisatie Le Champion nog vrijwilligers, zoals het begeleiden van het parkeren, helpen op een verzorgingspost of bij de kledinginname. Kijk op www.marathonsneek.nl/vrijwilligers voor alle openstaande taken.