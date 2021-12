Inschrijving Mar-athon Sneek geopend

SNEEK- Het evenement Mar-athon rond Sneek en meer wordt overgenomen door Sportorganisatie Le Champion, werd afgelopen vrijdag al bekend gemaakt. Vandaag is de voorinschrijvinf voor het sportieve evenement geopend.

Het concept van een sportevenement rond het Sneekermeer werd bedacht door Syb van der Ploeg en zijn partner John Sloot. Om Mar-athon Sneek verder te laten groeien, droegen zij afgelopen vrijdag bij de Sneker Waterpoort het stokje officieel over aan Le Champion.

Syb van der Ploeg: "Dankzij de samenwerking met Le Champion kunnen we het evenement nog beter en groter maken en voor de komende jaren een solide basis geven".

Voor zowel hardlopers als wandelaars staan er in het weekend rondom de langste dag van het jaar drie afstanden op het programma: de hele marathon, de halve marathon en een kwart marathon. In hartje Sneek wordt het evenement in de avond afgesloten met het Midzo-mar festival, een groot muziekfeest voor alle finishers en supporters.

Inschrijving geopend

Traditiegetrouw is vandaag, op de kortste dag van het jaar, de inschrijving geopend. Zet jij op zaterdag 25 juni de zomer in beweging rond het prachtige Snitser Mar? Neem een kijkje op onze nieuwe website voor meer informatie https://bit.ly/Mar-athon-Sneek