Inschrijving kandidatuur VFO 2023 geopend

De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten, die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Door een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn.

De winnaar van de ’22 editie was Wajer Yachts uit Heeg

Ondernemer Dries Wajer denkt nog regelmatig terug; “De trofee prijkt trots op de balie bij de hoofdingang van onze werf in Heeg, waardoor onze medewerkers maar ook sollicitanten, klanten en leveranciers nog elke dag herinnerd worden aan onze titel ‘Friese Onderneming van het Jaar 2022’. Een titel waar we met zijn allen razend trots op zijn en bovendien enorm veel positieve reacties heeft opgeleverd. We beschouwen het echt als een kroon op het werk van al onze medewerkers!”. De Stichting die de verkiezing organiseert, stelt de inschrijving voor editie ‘2023’ open. Als jij de Friese onderneming van het Jaar 2023 kent, onderneem dan uiterlijk 30 november 2022 actie via www.vfo.nl.

Een zelfstandig opererende werkgroep is verantwoordelijk voor het proces om tot zes genomineerden te komen. Deze genomineerden presenteren zichzelf aan de jury. De indruk die dit achterlaat is samen met de uitslag van een drietal scans voor de jury voldoende input om uit de 6 genomineerden 3 finalisten te selecteren. Enkele weken later bezoekt de jury deze finalisten. De jury toets dan alle indrukken van papier, aan de realiteit. Tot slot presenteren de finalisten zich op 18 april 2023 in de finale. Uiteindelijk leiden al deze indrukken, cijfers, feiten en presentaties tot 1 winnaar.

Deelnemen aan een verkiezing is spannend, vraagt energie en aandacht, maar meedoen levert ook veel op. De tijdsinspanning is overzichtelijk. Voor veel ondernemingen kost het minder tijd dan een gedegen offerte. Verscheidene finalisten gaven aan dat de scans die men doorloopt, veel managementinformatie opleveren. Deelnemers krijgen beter inzicht in de maatschappelijke relevantie, het ondersteunt de arbeidsmarktcommunicatie, geeft een goed inzicht bij de diverse bedrijfsprocessen én het geeft een trots en positief gevoel over de toekomst.

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar stelt zichzelf tot doel om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De verkiezing is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar ontmoet en spreekt. Winnaars treden toe tot de eregalerij van het Friese Ondernemerschap en worden met regelmaat uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de organiserende Stichting bij betrokken is.

Aanmelding

Meld uw organisatie of die van een ander aan voor 30 november op www.vfo.nl