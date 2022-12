Inschrijving 7e editie Mar-athon Sneek geopend: hardlopen en wandelen rondom het Sneekermeer

Wandelen

De wandelaars worden in de vroege ochtend toegezongen door Syb van der Ploeg als zij aan hun 42,2 km (Mar-athon) beginnen. De route loopt letterlijk door het water, waar de wandelaars met een pontje en de vele zeilbootjes de oversteek maken over de Noarder Alde Wei richting het Sneekermeer.

Kameleondorp Terherne, omringd door water, wordt ondergedompeld als startlocatie voor de 21,1 km (Halve Mar-athon). Wandelaars worden met een pendelbus naar deze locatie gebracht en stromen in op de route bij de 42,2 km.

Recreatiegebied De Potten, gelegen aan het Sneekermeer, is de startlocatie voor de 7,5 km. Een mooie uitdaging voor de liefhebbers van de minder lange afstanden en de prachtige Friese natuur. Alle wandelaars lopen vanaf hier richting de grachten van het centrum van Sneek, naar de welverdiende finish op het Martiniplein.

Hardlopen

Hardlopers aan de 21,1 (Halve Mar-athon) en 7,5 km zetten de zomer in beweging en gaan ’s avonds van start. Tijdens deze midzomer run ervaren zij de ruimte van het Friese landschap en lopen ze de ondergaande zon tegemoet. Beide startlocaties zijn bereikbaar met een pendelbus, ingezet door de organisatie.

Om meer hardlopers te kunnen laten genieten van de 42,2 km (Mar-athon) wordt deze unieke belevingsmarathon iedere 4 jaar aangeboden. Tijdens het 10-jarig jubileum van de Mar-athon Sneek, in 2026, staat de Mar-athon weer op het programma en kunnen hardlopers weer genieten van de onverharde paden en de ponton over het water.

Midzomerfestival

Na de finish ontmoeten alle hardlopers en wandelaars elkaar op het Martiniplein. Hier vindt het gezellige Midzomerfestival plaats. De gehele middag en avond zorgen live optredens voor een swingende cooling down. Iedereen is welkom: van deelnemers en supporters tot bewoners. De organisatie van het festival ligt in handen van Syb van der Ploeg, wat in 2022 zorgde voor een spetterende afsluiter van het Mar-athon finishfeest onder leiding van De Kast.

Inschrijven

In 2023 verwacht Sportorganisatie Le Champion 6.000 wandelaars en hardlopers aan de start. Inschrijven voor de 7e editie van Mar-athon rond Sneek en meer is vanaf vandaag mogelijk via www.marathonsneek.nl.