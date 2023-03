Inschrijving 4 Mijl van Sneek geopend

Zondag 4 juni wordt voor de 8ste keer de 4 Mijl georganiseerd. Het hardloopevent dwars door het centrum van Sneek.

INSCHRIJVING 4 MIJL VAN SNEEK IS GEOPEND TOT EN MET 31 MEI 23:59 UUR - SCHRIJF JE HIER IN



Zondag 4 juni - Start en finish op de Marktstraat ter hoogte van het Gemeente huis.

ONDERDELEN:

Activiteit: 4 mijl loop, business run, verenigingenloop en scholierenloop

Afstand: 6,437 km

Hoe laat: 14:00 uur

Prijsuitreiking: 15:00 uur op de Marktstraat

Inschrijfgeld: € 14,50 per persoon incl. loopshirt (zolang de voorraad strekt)

€ 175,00 per business team (5 personen incl. exposure en munten)

€ 100,00 per vereniging of scholieren team (7 personen)

Activiteit: Kidsrun 5 t/m 7 jaar

Afstand: 840 meter

Hoe laat: 12:30 uur

Prijsuitreiking: 13:30 uur op de Marktstraat

Inschrijfgeld: € 2,50 per persoon inclusief loopshirt (zolang de voorraad strekt)



Activiteit: Kidsrun 8 t/m 10 jaar

Afstand: 980 meter

Hoe laat: 12:45 uur

Prijsuitreiking: 13:30 uur op de Marktstraat

Inschrijfgeld: € 2,50 per persoon inclusief loopshirt (zolang de voorraad strekt)

Activiteit: Kidsrun 11 t/m 12 jaar

Afstand: 1.500 meter

Hoe laat: 13:00 uur

Prijsuitreiking: 13:30 uur op de Marktstraat

Inschrijfgeld: € 2,50 per persoon inclusief loopshirt (zolang de voorraad strekt)

