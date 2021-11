INretail: spreiding cruciaal, coronapas onwerkbaar

DEN HAAG- Corona moet hard worden aangepakt. INretail gelooft in spreiding en afstand creëren en plaatst grote vraagtekens bij het kabinetsbesluit om niet-essentiële winkels om 18.00 uur te sluiten. Het corona toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels wordt bij invoering onwerkbaar, voorspelt INretail. “De regeling kan door gebrek aan handen niet uitgevoerd worden, veroorzaakt ongewenste discussies bij de winkeldeur en heeft daarom geen draagvlak.”

Beter plan

“We hebben een beter plan. Met spreiding, minder mensen in de winkel, het mondkapje en de basismaatregelen hebben we veiligheid bewezen goed georganiseerd. Het gaat om afstand houden en veel meer maatregelen die besmetting voorkomen. Dat heeft draagvlak bij de ondernemers die het moeten organiseren. Dat het kabinet toch een andere afslag neemt, is niet slim,” vindt INretail.

Burgemeesters betrekken

Uit onderzoek blijkt dat 81% van de ondernemers het corona toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels onacceptabel vindt om twee belangrijke redenen. De maatregel is onuitvoerbaar omdat de handjes ontbreken die bij de deur moeten staan om te controleren en ook zal het discussie opleveren, omdat onduidelijk is voor welke winkel een mondkapje en voor welke winkel een coronatoegangsbewijs nodig is.

Daar willen ondernemers hun medewerkers niet mee confronteren en andere consumenten ook niet. Die moeten op een fijne manier hun aankopen kunnen doen juist nu de feestdagenperiode start met de aankomst van Sinterklaas morgen. “We gaan de burgemeesters betrekken bij de problemen die we voorzien, want zij gaan over de handhaving in de winkelstraat.”

Oproep maximale spreiding

INretail roept ondernemers op hun acties juist vanwege de start van de feestdagen periode maximaal te spreiden. “Klanten roepen we op tijdig en op rustige momenten hun aankopen te doen. Ook daarom is het niet slim van het kabinet om de winkelopeningstijden te beknotten.

Schadecompensatie

Het is voor INretail duidelijk dat schadecompensatie voor ondernemers nodig is. De verplichtingen die zijn aangekondigd gaan ten koste van de omzet en leidt tot extra uitgaven aan personeel, materialen en beveiliging. De brancheorganisatie vindt dat het kabinet veel meer samenwerking met ondernemers moet zoeken. “Je moet actief bij ondernemers ophalen wat gaat werken en wat niet. Dan kom je tot een aanpak die effectief is op draagvlak kan rekenen.”