Inpakken Poiesz Kerstpakketten levert verenigingspenningmeesters mooi bedrag op

SNEEK- Tijdens de decembermaand zijn er veel vrijwilligers van diverse verenigingen in Sneek actief om de clubkas te spekken. Een van die activiteiten is het helpen met het inpakken van de Poiesz Kerstpakketten. Gisteravond waren het de leden van voetbalvereniging O.N.S. Sneek die met een grote ploeg de handen uit de mouwen staken. Het resultaat mocht er zijn: de penningmeester van de zaterdagmiddag eersteklasser kan een bedrag van maar liefst 1600 euro bijschrijven!

Paul Buma, organisator namens Poiesz over hoe het een en ander in z’n werk gaat. “De voorbereidingen starten al in juni. Dat gaat over de pakketkeuze en de prijzen die daar bij horen. Maar ook over de aankleding van dit feestproduct. Het oog wil ook wat. We hebben elk jaar een andere verpakking. Het 45-euro pakket is en blijft favoriet met de typische kersproducten. Elk jaar krijgen we weer verenigingsverzoeken die bij ons de pakketten wel willen inpakken. Zo hebben wij altijd een groep mensen vanuit de verschillende kerkgenootschappen die hier inpakken ‘voor het goede doel’. Ik begrijp best dat clubs hier graag komen om in te pakken.”

Mooi bedrag voor de club

“Op een leuke en gezellige manier een mooi bedrag voor de club binnen te halen, ja wie wil dat nu niet. Op zo’n avond hebben we even een korte pauze en dan krijgen de inpakkers een lekker stuk oranjekoek van Poiesz en iets te drinken. Met elkaar maken we er een inpakfeestje van! Wij benaderen zes tot zeven verenigingen. Elk jaar halen we ervaren ploegen weer terug en daarnaast proberen we steeds twee nieuwe verenigingen een kans te geven om ook wat te verdienen.”

Zeven sessies

“We doen het inpakken in zeven sessies. Deze week zijn het de basispakketten, die ook in de winkels komen te staan. Het zijn pakketten die bestemd zijn voor klanten die het afnemen. In de tweede week zijn de personeelspakketten aan de beurt. We zitten inmiddels op vijfeneenhalf duizend medewerkers die ook allemaal een prachtig kerstpakket krijgen van Poiesz. Ook die pakketten worden door vrijwilligers ingepakt.”