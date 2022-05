Innovatieve technieken uitproberen tijdens Techniek Tastbaar bij ROC Friese Poort

SNEEK-Goed geschoold personeel binnenhalen blijft een grote uitdaging voor bedrijven in de technische sector. Nu en in de toekomst. Steeds vaker zoeken onderwijs en bedrijfsleven daarom de samenwerking om kinderen van jongs af aan te enthousiasmeren voor de technische opleidingen. Vaak is de enorme diversiteit aan beroepen en mogelijkheden onbekend bij deze doelgroep. Daarom organiseert ROC Friese Poort Sneek samen met het bedrijfsleven op donderdag 19 mei 2022 het evenement Techniek Tastbaar.