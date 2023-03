Innovatieve technieken uitproberen tijdens Tastbaar Techniek

Dit jaar zijn de aanmeldingen voor het evenement ongekend hoog. Bijna 2500 leerlingen hebben zich aangemeld voor het ochtend- en middagprogramma. Daarnaast is er vanaf 15.00 uur een vrije inloop voor jongeren die met hun ouders/verzorgers de nieuwste technieken willen uitproberen. “We zijn heel blij met deze grote groep geïnteresseerden. Goed geschoold personeel aantrekken blijft een grote uitdaging voor bedrijven in de technische sector. Nu en in de toekomst. Het is mooi dat we samen met het bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs en ROC Friese Poort Sneek de krachten kunnen bundelen om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek”, aldus Johannes de Vries van Technolab SWF.

Innovaties binnen het vakgebied

Er zijn dit jaar ruim 50 bedrijven uit de regio aanwezig. Zij laten de leerlingen op een speelse manier kennismaken met techniek en vertellen wat zij als bedrijf doen. Het zijn bedrijven uit onder andere de installatietechniek, autotechniek, automatisering, metaalbewerking, aandrijftechniek, woningbouw en scheepsbouw. Bezoekers maken vrijdag 10 maart kennis met allerlei technieken en innovaties. Zo kunnen de leerlingen 3D printen, kennismaken met VR-technieken, waterstraalsnijden, een lasrobot uittesten of zelf lassen, solderen, ontwerpen en programmeren op de computer. Ook zijn er verschillende buitenactiviteiten.

Programma

Om 10.00 uur opent wethouder Marianne Poelman het evenement Tastbaar Techniek. Daarna volgt een programma voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Vanaf 12.00 uur zijn vmbo/havo/vwo-leerlingen aan de beurt. Van 15.00 uur tot 17.00 uur zijn ouders/verzorgers met hun kinderen van harte welkom om mee te doen aan alle activiteiten. Tastbaar Techniek vindt plaats bij ROC Friese Poort Sneek aan de Harste 4-6.