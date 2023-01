Inloopbijeenkomsten in Koudum en Oppenhuizen over het nieuwe Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied

KOUDUM/OPPENHUIZEN - Het Natura 2000-beheerplan dat is opgesteld om de natuur in het Friese Merengebied goed te beschermen en te versterken verloopt in 2023. Daarom is de provincie Fryslân samen met betrokken partijen bezig met het maken van een nieuw plan. Natura 2000 is een netwerk waarbinnen kwetsbare en zeldzame dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden.