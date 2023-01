Inloopbijeenkomst woningbouwproject It Skar 2 in Woudsend

WOUDSEND - Op woensdag 25 januari 2023 vindt in MFC De Driuwpôlle in Woudsend een inloopbijeenkomst plaats over het woningbouwproject It Skar 2. Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging Woudsend en de gemeente nodigen belangstellenden uit om tussen 16:00-20:00 uur binnen te lopen.

Inloopbijeenkomst

Woningbouwproject It Skar 2 is een nieuwe woonwijk in Woudsend waar ruimte is voor zo’n 40 woningen. In augustus vorig jaar werd een eerste indicatieve planschets gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties op dat plan zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd en is het plan verder verfijnd.

Samen met vertegenwoordigers van dorpsbelang en de ondernemersvereniging wil de gemeente inwoners van Woudsend de gelegenheid geven hun mening en visie te geven op het aangepaste plan tijdens de inloopbijeenkomst.



Vervolg

Na de inloopbijeenkomst worden de plannen samen met een werkgroep verder uitgewerkt. Van planschets naar concrete invulling van de woonwensen. Het is nog niet om in te schrijven voor een woning.

Datum: woensdag 25 januari 2023

Locatie: MFC De Driûwpolle (Lynbaen 15, Woudsend)

Tijd: van 16.00 - 20.00 uur

Kunt u niet bij deze inloopbijeenkomst aanwezig zijn en heeft u ideeën of opmerkingen? Stuur dan een mail naar a.vandervalk@sudwestfryslan.nl.