Inloopavond autoluw Sneek

SNEEK - Het college van B&W van SWF wil een proef houden over het autoluw maken van het centrum van Sneek. Deze proefperiode van één jaar start in oktober 2023. Recent is een enquête gehouden.

Nieuw Sociaal krijgt op dit moment veel kritische reacties op deze proef. Reacties van ondernemers en inwoners die niet zijn gehoord of meegenomen in dit voortraject. Dit is voor Nieuw Sociaal de reden om een open fractieavond te organiseren op maandagavond 27 maart in het Bestjoershus, Marktstraat 1, in Sneek. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur.