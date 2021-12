Inhaalduel TOP '63 - Waterpoort Boys afgelast

OPPENHUIZEN - Na het inhaalduel tussen De Sweach en Black Boys is ook de ingelaste wedstrijd tussen TOP '63 en Waterpoort Boys die eerder vanwege wateroverlast werd afgelast en vervolgens voor morgen werd ingelast, afgelast. Het duel zou op sportpark De Bou in Oppenhuizen worden gespeeld en is nu dus opnieuw van de agenda afgevoerd.

Dat betekent dat de winterstop voor de mannen van trainer Sido Postma is ingegaan, want zoals eerder al werd gemeld, heeft de KNVB gisteren besloten om de duels in de A-categorie voor 11,12, 18 en 19 december te schrappen en om het vervolg van de competities vooralsnog op te schuiven naar medio januari 2022.

Een en ander is het gevolg van het besluit van het kabinet waarbij sporten tussen 17.00 en 05.00 uur is verboden, iets waarvoor afgelopen woensdag bij het kamerdebat over de ontwikkelingen rondom corona ondanks aandringen van diverse politieke partijen geen verruiming​ werd geboden.

De Sweach - Black Boys

De competitiewedstrijd tussen De Sweach en Black Boys die eerder om corona-gerelateerde reden werd afgelast en vervolgens voor komende zondag werd ingelast, gaat ook deze keer niet door. Het duel zou op sportpark De Boskfinnen in Beetsterzwaag worden gespeeld en is nu dus voor de tweede keer van de agenda afgevoerd. Dat betekent dat ook de mannen van trainer Richard Venema aan de "winterslaap" kunnen beginnen.

