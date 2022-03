INGEZONDEN- Zaterdag Woningmanifest PvdA Súdwest op Schaapmarktplein Sneek

SNEEK- Kom je ook? Komende zaterdag 11.00 - 11.45 organiseren we op het Schaapmarktplein in Sneek een oploop voor woningzoekers, dorpsbelangen, stadsbelangen en andere mensen die zo graag willen dat er snel en betaalbaar wordt gebouwd en dat de gemeente meer doet.

We staan met het hele team klaar om jullie verhalen en ideeën te horen, we ondertekenen met elkaar het Woonmanifest en willen zo met elkaar laten zien dat het tijd is voor actie. Bouwe bliksem, zodat iedereen kan wonen waar zijn/haar hart ligt.

We staan voor je klaar (koffie en oranjekoek ook) met Johan Feenstra Marianne Poelman Pier Visser Pieter Jan Scholtanus Piety Van Der Veer Mark Konst Aagje Bouwhuis Paula van der Veer en Habtamu de Hoop uit de Tweede Kamer.