INGEZONDEN- Vrouw in de Media Award, waar is dat nou goed voor?

SNEEK- De dag voor kerst kregen we alle zes een mailtje: gefeliciteerd, zojuist heeft de jury van jouw provincie je geselecteerd als een van de zes finalisten voor de Vrouw in de Media Award Friesland. De eerste gedachte: ‘’huh, heb ik me ergens per ongeluk voor opgegeven?” De tweede: “wie haalt er een grapje met me uit?”. En pas na enige tijd “of ben ik echt door een deskundige jury geselecteerd?” Dat laatste dus en dat is misschien wel een onderdeel van het probleem. De award wil namelijk onder de aandacht brengen dat vrouwen minder zichtbaar in de media zijn, maar als wij dan zelf al niet gelijk geloven dat we genomineerd zijn…!

De mail vertelt ons dat vrouwen fors zijn ondervertegenwoordigd op radio, televisie, kranten en digitaal nieuws: slechts 28% is vrouw, zo laten de metingen van het Gender Media Monitoring Project 2020 (GMMP) zien.

En…. als vrouwen in de media voorkomen, gaat het vaker dan bij mannen over hun privéleven en hun rol in het gezin. Vrouwen worden minder vaak geciteerd of gepresenteerd als experts dan mannen, slechts 22% van de mensen die in het nieuws als experts werden gepresenteerd, was vrouw.



Met de Awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.



We werken alle zes in Fryslân, maar kenden elkaar niet of amper persoonlijk. Er ontstond een initiatief elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. En die verbinding leverde veel herkenning en dierbaarheid op. Zes gepassioneerde en bevlogen vrouwen die bezig zijn met maatschappelijke thema’s, en alle zes blij verrast door de nominatie. Daarnaast concludeerden we dat het doel van de Vrouw in de Media Award nog steeds relevant is met dit soort cijfers.



We deelden ook hilarische voorbeelden van situaties waaruit bleek dat wanneer je je als vrouw profileert als expert op je vakgebied, er soms maffe dingen gebeuren. “Een foto in de krant, je lacht zo lief. Wanneer komt er een foto met je hele lichaam?” Het niet willen delen van (wetenschappelijke) informatie omdat je een vrouw bent of koffie drinken met een groep mannen die wacht tot je de koffie inschenkt. Ook blijken de heren in gelijke situaties beter betaald te krijgen.



Voordat je nu denkt dat er een zure zeur-vrouwen groep is gevormd, het tegendeel is waar. Er wordt flink gelachen vanuit een positieve kijk op de mogelijkheden die we alle zes creëren om dingen te doen (en te delen) die van betekenis zijn. En natuurlijk, ook wij zijn competitief en willen graag winnen. Maar de reden van de Award staat voorop: dat de hoeveelheid vrouwelijke experts in de media gelijk wordt aan de hoeveelheid mannelijke experts in de media. Wij zijn trots op onze nominaties, en voelen ons ambassadeurs. Stemmen kan nog tot en met 27 januari via vidm.nl.

De genomineerde vrouwen zijn:

Alyda Norbruis, paralympisch baanwielrenster; Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog en directeur divisie Medische Microbiologie Certe MDA; Irma van Steijn, psycholoog en columnist LC; Lenie Lap, trekker regenboogprojecten en teamleider/projectleider Aeres; Margreet de Graaf, directeur GGD Fryslân en Wini Weidenaar, ondernemer en trekker maatschappelijke projecten.