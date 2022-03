INGEZONDEN-Vrijwilligers gevraagd 'opvang vluchtelingen Oekraïne in Koudum'

KOUDUM- Er is al van alles in beweging gezet in Sud-West Fryslân voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Het Leger des Heils heeft de opdracht van de gemeente gekregen om het locatie management in de opvang van vluchtelingen in hotel.De Galamadammen in Koudum te gaan verzorgen.

De functie van locatie manager is al ingevuld. We zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die in de komende periode minstens één dag in de week kunnen helpen. Heeft u tijd en zin om een helpende hand uit te steken meldt u dan op onderstaand contact adres. Ook voor meer info kunt u een bericht sturen of bellen.

Namens de gezamenlijke kerken alvast veel dank!

Contact:

Betty Edens-van den Berg

06 37420567 bettyedens@home.nl