INGEZONDEN-Volkspartij wordt BoerBurgerBondgenoot

SNEEK-De Volkspartij en de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas gaan een samenwerking aan in de vorm van het BoerBurgerBondgenootschap. Landelijk heeft de BBB zich het afgelopen jaar ontzettend sterk gemaakt voor de agrarische sector. Het platteland is daardoor ook sterker op de agenda gekomen binnen de Tweede Kamer. De Volkspartij en de BoerBurgerBeweging hebben elkaar hierin gevonden.

De Volkspartij is de campagne ingegaan met de slogan “Gewoon om het verschil te maken!”. De laatste jaren krijgen de agrariërs te maken met veel negativiteit. Te denken valt aan de discussie over stikstof, bodemverontreiniging en de teruglopende weidevogelpopulatie. Zelfs onteigening van landerijen is aan de orde. De Volkspartij vindt dit onacceptabel! Dit terwijl deze sector ontzettend belangrijk is voor onze gemeente.

Door samen te werken met de BBB zal de Volkspartij een sterker geluid kunnen laten horen en zich gesteund voelen. Dit geldt zowel voor de agrarische sector als ook voor het platteland van onze prachtige gemeente Súdwest-Fryslân.