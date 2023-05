INGEZONDEN- Voetgangers veiligheid

SNEEK- Top dat de gemeente gaat investeren in veiligheid voor de fietsers. Onze ervaring in Sneek is waar we nu bijna twee jaar wonen dat de voetganger een ondergeschoven kindje is. Bijvoorbeeld, de Lemmerweg waar het voor voetgangers moeilijk en soms gevaarlijk is om over te steken......heel simpele oplossing: zebra plaatsen.