INGEZONDEN- Vereniging Bewonersplatform Centrum Sneek dient bezwaar in tegen verbouw brugwachtershuisje Sneek

SNEEK- Genoeg is genoeg! Verbouwing panden tot appartementen en vestigingen van Bed & Breakfast in en rond de binnenstad Sneek loopt uit de hand. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de verleende Omgevingsvergunning Verbouw brugwachtershuisje tot woning Vergunning nr. 467155 Sneek, 25-01-2022

Aanleiding voor de noodkreet is de zoveelste vergunningverlening door de gemeente SWF. Op 16 december 2021 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend om het ‘brugwachtershuisje’ bij de Stuiversbrug te verbouwen tot een woning. Direct betrokkenen en omwonenden weten echter dat de woning gebruikt zal worden als Bed&Breakfast locatie waardoor deze woning niets gaat toevoegen aan het nijpende woningtekort en omwonenden worden opgezadeld met dagelijks wisselende gebruikers en de mogelijke overlast.

Het Bewonersplatform ziet met lede ogen dat de gemeente geen of nauwelijks beleid en regels heeft om het verbouwen van mooie panden tot appartementen en het vestigen van Bed&Breakfast tegen te gaan. De oude geldende bestemmingsplannen laten deze ontwikkelingen toe. Als wordt voldaan aan een aantal vaak bouwkundige voorschriften staat niets het verlenen van een omgevingsvergunning in de weg.

Het Bewonersplatform constateert o.a. dat in de binnenstad sprake is van soms langdurige leegstand. Door een bestemmingswijziging wordt weer een stuk levendigheid toegevoegd. Het ‘brugwachtershuisje” staat al lang leeg en diverse mensen hebben geprobeerd dit te kopen maar door het ontbreken van een woonvergunning en weinig uitzicht op het verlenen daarvan zijn deze plannen voortijdig gestrand. Nu is er echter een aanvraag om het pand te gaan verbouwen en tevens een aanbouw te realiseren. Maar door het ontbreken van beleid en regels kan het ‘brugwachtershuisje’ ook uitgroeien tot een ongewenste horecalocatie. En daar is het Bewonersplatform fel op tegen.

Het Bewonersplatform roept de gemeente op om serieus werk te maken van het vaststellen van nieuwe kaders en regels. De gemeente is wettelijk verplicht om een ‘Omgevingsplan binnenstad’ te maken. Een basisdocument is bijna twee jaar geleden gepubliceerd. Tot nu toe is bij weten van het Bewonersplatform nog geen actie ondernomen om met belanghebbenden e.e.a. uit te werken tot een definitief omgevingsplan. Gemeente SWF ga hiermee aan de slag!!

Doelgroep, doelstellingen en werkwijze

Het Bewonersplatform treedt als spreekbuis voor de bewoners van de binnenstad en stadgracht op. Met de gemeente en andere belanghebbenden als Vereniging Ondernemend Sneek VOS wordt regelmatig overlegd over belangrijke thema’s als verkeer, leefbaarheid en overlast. Ook zijn wij gesprekspartner van de organisatoren van evenementen zoals o.a. de Sneekweek en houden wij ons bezig met meer vergroenen van de binnenstad.