INGEZONDEN- SP-Kamerlid Jimmy Dijk vraagt zorgverzekeraar De Friesland te tekenen voor behoud ziekenhuizen

SNEEK/HEERENVEEN-Vandaag voerde de SP met Tweede Kamerlid Jimmy Dijk actie bij zorgverzekeraar De Friesland voor het behoud van de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek. Volgens de partij hebben zorgverzekeraars te veel macht over de zorg. Daarom boden actievoerders symbolisch een ‘loden zorgscepter’ aan. Ook vroeg Dijk de verzekeraar om te tekenen voor het behoud van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Dat weigerde De Friesland.

SP-Kamerlid Jimmy Dijk: ‘Het is absurd dat niet-gekozen zorgverzekeraars, ziekenhuisbestuurders en banken beslissen over de toekomst van onze zorg. Zorgverleners, inwoners en de gemeenschap spreken zich terecht uit voor het behoud van het Antonius en Tjongerschans. De SP wil daarom direct een stop op het sluiten van ziekenhuizen. Geef zorgverleners en inwoners zeggenschap over hun eigen ziekenhuis.’



Nadat eerder deze zomer de plannen bekend werden om de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen te sluiten startte de SP direct een handtekeningenactie. Die werd in korte tijd honderden keren getekend. De acties in Fryslân zijn onderdeel van een bredere strijd: in onder meer Zutphen, Zoetermeer en Heerlen organiseert de partij met zorgmedewerkers en bewoners acties voor het behoud van volwaardige ziekenhuizen. De SP roept mensen op ook te tekenen voor het behoud van de ziekenhuizen via https://fryslan.sp.nl/ziekenhuis.