INGEZONDEN-Rob Goedhart lijstduwer Nieuw Sociaal in Súdwest Fryslân

KOUDUM- Rob Goedhart, de man uit Koudum die aanjager is van het feit dat banken dit jaar ruim een miljard aan teveel betaalde rente aan consumenten terug gaan geven, staat als lijstduwer op de lijst voor Nieuw Sociaal bij de verkiezingen voor de raad van de gemeente Súdwest Fryslân op 16 maart a.s.

“Ik ben benaderd door Nieuw Sociaal nadat ik samen met buurtbewoners er in slaagde om de gemeente tegen te houden toen deze 40 bomen in onze buurt wilde gaan kappen voor aanleg van een glasvezelkabeltje. Een pure overval van de kant van de gemeente. De mensen van Nieuw Sociaal vonden zoiets symptomatisch in Súdwest Fryslân en willen dat daar verandering in komt” aldus Rob Goedhart.

Nieuw Sociaal is opgericht door ex-CDA-leden, maar trekt inmiddels vogels van diverse pluimage. De nog jonge politieke partij baseert zich op het gedachtengoed van Pieter Omtzigt in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Ook Rob Goedhart – hoewel geen CDA-er - herkende zich in de zin in het voorwoord van het boek: “De politiek is een steeds kleinere kaste geworden die steeds minder geworteld is, en onderdeel is van de maatschappij.” Goedhart heeft een aantal ervaringen met de gemeente in zijn dorp in het achterhoofd. Recent de bomen, maar ook de mogelijke opheffing van de milieustraat, het niet meer behulpzaam zijn bij het ophalen van oud papier door de fanfare en de sportclub en het moeilijk maken van de kringloopwinkel om het overtollige spul af te voeren naar de milieustraat. “Waarbij je zeker bij de laatste voorbeelden niet alleen naar het geld moet kijken, maar ook naar wat het voor gevolgen heeft voor de sociale cohesie in het dorp”, zo vindt Goedhart.

Goedhart blijft nog wel voorzichtig. Hij is al lang teleurgesteld in D66 en recent in 50PLUS. En de PvdA en Groen links hebben wat hem betreft ook teveel bokken geschoten. “Nieuw Sociaal is nog een zeer jonge partij. Ik voel dat de intenties goed zijn, daarom steun ik het initiatief. Maar ik blijf het kritisch volgen”.