INGEZONDEN-PvdA-kraam komt niet naar Sneek

“De komende maanden organiseren we (digitale) bijeenkomsten over wonen, zorg en gelijke kansen. Wil je meepraten of ons uitnodigen in jouw dorp of wijk? Mail ons dan op pvdaswf@gmail.com , dan nemen we contact met je op. Blijf gezond en verbonden met elkaar, tot gauw”, aldus de PvdA-Súdwest-Fryslân.