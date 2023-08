INGEZONDEN: Ouderen in beweging - Volksdansen in Bolsward

BOLSWARD - Ik zit al een tijdje bij volksdansen bij de Hanzedansers. Een groepje van (meestal) 10-14 vrouwen komt voor de lol eenmaal per week op vrijdagmiddag bij elkaar om samen te dansen op volksmuziek. Een project gesubsidieerd door de gemeente in het kader van ouderen in beweging.

De danslocatie is een lokaal bij Elim in Bolsward (Nanne Reijnstraat). Een paar dames komen op de fiets, sommigen met de scootmobiel of met een taxi. Tot nu toe alleen vrouwen en allemaal op leeftijd. Ik ben de jongste met mijn 68 jaren. Hieronder beschrijf ik mijn eerste kennismaking met de groep en het dansen.

De leidster, zo noem ik haar maar, had speciaal voor deze middag wat gemakkelijker dansen uitgezocht om de nieuwelingen vooral niet af te schrikken. Voor ik het wist stond ik al in de kring. We begonnen met een Latijnse dans, dus handen draaien, naar je oren, naar je heupen en bips, draaien met je achterwerk, sprongetje van een kwart draai en weer van voren of aan beginnen.

Dat ging nog. Maar het werd wel moeilijker. Muziek uit de hele wereld, op verschillende ritmes en in verschillende tempi. Soms in een kring, soms als paar en soms met een rolverdeling. Tja, mannen zijn er niet en dus moeten sommige vrouwen als man dansen. Vaak was dat hetzelfde als de vrouwen, alleen op een ander moment. Na ruim drie kwartier hielden we pauze, met een kopje thee of koffie en wat lekkers erbij. Daarna natuurlijk nog weer een half uur in de benen.

Wat is mijn conclusie? Allereerst dat het best veel van je vraagt. Niet alleen ben je vrij intensief aan het bewegen, je moet ook de coördinatie van je voeten, armen en je hoofd in orde hebben. Verder doet dit dansen een beroep op je geheugen, want de volgorde van al die pasjes onthouden en dan iedere dans opnieuw, ga er maar aan staan. Voorop staat het plezier en het was en is helemaal niet erg als je eens uit de pas loopt. Daarnaast is het vooral gezellig. Kortom: je danst met je lijf, met je hoofd en met je hart. Ik heb ontzettend veel plezier gehad deze middag. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat ik mij bij deze groep aangesloten heb. En ik ben gelukkig met een glimlach welkom geheten!

Heb je ook zin om je lijf en geest een beetje soepel te houden? Kom bij ons dansen. Je mag altijd een keer (gratis) komen kijken of het je bevalt. Aanmelden bij: Susan ten Kate-Brattinga (06-16351536) of Trijnie de Jong (06-38260879).

Angeline Kerver