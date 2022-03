INGEZONDEN: Open Dagen bij Veldman Yacht Charters, Argos Jachtbouw en 112-Water

SNEEK – De afgelopen 2 jaar was het vanwege Corona niet mogelijk om de bekende Open Dagen bij Veldman Yacht Charters te organiseren. Maar op zaterdag 26 en zondag 27 maart is het eindelijk zo ver; 20 luxe jachten liggen klaar aan de Zwolsmanweg 18 om bekeken te worden en natuurlijk is een proefvaart met de jachten op de prachtige Houkesloot mogelijk. Hiermee wordt het watersportseizoen 2022 geopend.

Maar er is nog veel meer. 26 Jaar geleden nam de familie Veldman het verhuurbedrijf over van de familie Schuiten. Toen nog met 7 schepen en gevestigd aan de Zoutepoel in Sneek, tegenwoordig gevestigd op ’t Ges en met een vloot van 20 luxe motorjachten. Het bedrijf van Jacqueline en Richard Veldman is dus met de jaren behoorlijk gegroeid net zoals de Open Dagen welke sinds jaar en dag een begrip zijn.

Alle schepen liggen klaar om uitvoerig bekeken te worden. Maar nog veel mooier is natuurlijk het varen met een luxe jacht. Dat kan in het weekend van 26 en 27 maart dus voor iedereen werkelijkheid worden. En dit jaar is er nog veel meer te beleven! De Open Dagen hebben niet voor niets de toevoeging XXL gekregen. Zo heeft Argos Jachtbouw de afgelopen jaren 17 mooie jachten gebouwd. Dit bedrijf is een direct onderdeel van Veldman Yacht Charters. En nummer 18 is op dit moment in aanbouw. De afgelopen jaren heeft het bekende Vripack model de nodige updates ondergaan. In combinatie met de bouw van de nieuwe Argos jachten presenteert Veldman Yacht Charters het ‘VIP’ plan. Het Veldman Investment Plan zoals het voluit heet geeft een duidelijk beeld van het gunstige rendement op de aanschaf van een nieuw jacht in combinatie met de verhuur. Hier treft u aan onder 1 dak.

Wie wel eens pech op het water heeft gehad of in nood verkeerde kent ongetwijfeld de reddingsboten van 112-Water. Deze Stichting heeft 3 snelle professionele RIB’s (snelle boot) welke voorzien zijn van al het materiaal wat nodig is om schippers, die in problemen zijn gekomen te helpen. Altijd al benieuwd hoe een dergelijke boot is uitgerust? Tijdens de Open Dagen zijn alle RIB’s aanwezigen te bezichtigen, waaronder de nieuwe rib ‘Twister-SAR’ met een lengte van 9 meter en een motor van 300pk.

Sinds enkele jaren heeft de boot van de Stichting ‘Varen met Wielen’ haar vertrekpunt in de haven van Veldman Yacht Charters. Deze boot, genaamd de Quincy, is bijna 15 meter lang en is volledig uitgerust en ingedeeld voor mensen met een handicap. Vrijwilligers van deze stichting zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en ook een proefvaart is zeker mogelijk.

Dat u als watersporter niet snel uitgekeken zult raken komt door de aanwezigheid van verschillende bedrijven. Zo is ‘Vaarschool Friesland’ aanwezig die het mogelijk maakt dat ook beginnende watersporters veilig met een huurjacht op pad kunnen. Wilt u uw vaarbewijs gaan halen maar ziet u tegen de theorie op? Vaarschool ‘Vaarplezier’ kan u alles vertellen over hoe het halen van het vaarbewijs ook op een leuke manier kan. Namelijk de theorie door de praktijk laten ondersteunen. Hoe dat zit? U komt erachter op 26 en 27 maart.

De Bloemenbus, welke altijd de verse bloemen levert aan boord van de huurjachten is aanwezig, Marrekrite vlaggetjes zijn er te koop en uiteraard is er eten en drinken verzorgt door Catering Sneek. Iedereen is van harte welkom tussen 10:00 uur en 17:00 uur en de entree is gratis.