INGEZONDEN: Onderhoud stadscentrum

INGEZONDEN- Overvloed of teloorgang ? . . . Zie je de plas water vóór de onderhoudsauto? Da's één van de vele kuilen in het wegdek van het historisch centrum van Sneek. Dat wordt al vele jaren niet onderhouden. Daardoor trillen de voegen - door het dagelijks voorbijrazende en veel te zware verkeer - in deze 30 km zone uit de muren van de stadsgezicht-bepalende panden.