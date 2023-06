INGEZONDEN- Nij oarlogsboek oer Heech, Gastmer en Aldegea?

Nei de Wapendropping wandel-beleeftocht op 6 mei, is myn agenda leeg, as amateurhistoricus.

No ha der yn de 2e Wereldoorlog yn Heech, Aldegea en de Gastmer ek gâns aktiviteiten plakfoun. In tal bin wol beskeaun, oaren bin ûnder it kleed bleaun. No is myn fraach, is er belangstelling foar om in nij boek te meitsjen oer dizze trijehoek fan Fryslân?

Myn ynstek is, om dan in klankboerd fan in man/frou fan 6 gear te stallen út it gea. Sa as ik eader dien ha yn Skearnegoutum, de Lege Geaën en Akkrum, Boarn en Grou.

Ut dizze klankboerd wei kin dan wurke wurde nei Tresoar, NIOD en Centaal Archief.

Ik bin benijd.

Hessel Bouma 06 54 212265 as hesbouma@hotmail.com